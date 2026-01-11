Карты по памяти

Праздники — прекрасное время для непродолжительных поездок по Москве и окрестностям или для пеших прогулок. Почему бы не выбрать для этого маршрут со смыслом — например, по адресам Сергея Есенина, Эдуарда Багрицкого, или Владимира Гиляровского. Тем более что “Ъ” их уже описал в подробностях — как и всю историю и современность поездки из Москвы в Петербург

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник поэту Эдуарду Багрицкому

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Памятник поэту Эдуарду Багрицкому

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Из пункта М в пункт П “Ъ” напоминает, сколько времени уходило в разные времена на дорогу из Москвы в Петербург по воде, по земле и по воздуху Десять лет назад, 28 ноября 2014 года, был открыт обход Вышнего Волочка — участок с 258-го по 334-й км новой трассы М-11, ныне соединившей Москву и Санкт-Петербург. Еще через месяц, в конце декабря 2014-го, достроили участок от Шереметьево до Солнечногорска. А полностью федеральная скоростная автотрасса М-11 «Нева» заработала летом этого года. Но уже пять лет назад, в ноябре 2019-го, время в пути на автомобиле между Москвой и Петербургом сократилось до пяти с половиной — шести часов. “Ъ” напоминает читателям, что две российские столицы не всегда были так близки — но есть пути и покороче М-11. «В начале весны 1742 года только что взошедшая на российский престол дочь Петра Елизавета Петровна поставила своеобразный рекорд: ее карета, или возок, поставленная на санные полозья и запряженная в несколько пар лошадей, примчалась из Петербурга в Москву за три дня. Возок до сих пор хранится в Московском Кремле: он выглядит как богато украшенный современный микроавтобус на полозьях вместо колес, так что лошадям не позавидуешь — по свидетельствам очевидцев, некоторые из них гонки не выдержали и пали замертво...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Птицелов и мертвая пионерка Московские адреса Эдуарда Багрицкого — к 130-летию поэта 3 ноября исполняется 130 лет со дня рождения Эдуарда Багрицкого. Почти 9 из неполных 39 лет жизни он был москвичом — если говорить о Москве в ее современных границах. Со столицей связано несколько стихотворений Багрицкого, в том числе хорошо знакомое старшему поколению — «Смерть пионерки», более или менее основанное на реальных событиях. «Когда поэма расползлась по Москве в списках и стала популярна, Бродский начал хвастаться, что поэму сочинил он, а Багрицкий практически ни при чем. А потом он получил повестку — прийти в такую-то комнату в доме таком-то по Мясницкой улице (современный адрес — д. 39). Комната находилась в редакции издательства ''Город и деревня'', но напуганный повесткой Бродский не обратил внимания на табличку...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Озорной гуляка по Москве Есенинские места в городе 130 лет назад, 3 октября 1895 года, в селе Константиново Рязанской губернии родился русский поэт Сергей Есенин. Значительная часть его жизни и творчества связана с Москвой — кабацкой и не только. «В Москве начала 1920-х, по словам Шершеневича, был ''кафейный период''. Поэты могли заработать на жизнь, читая стихи в кафе, а не на публикациях. У имажинистов было собственное кафе ''Стойло Пегаса'' — в доме №37 по Тверской (примерно там, где сейчас самая близкая к Кремлю часть дома №17). В ''Стойле'' члены ордена, в том числе Есенин, но не только, выступали, но также ели и пили. Многие, кстати, делали это за счет Есенина...» Подробнее — в материале “Ъ”.