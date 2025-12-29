Федерация шахмат России опровергла хранение вещей Долиной на своем складе
Федерация шахмат России заявила, что не имеет отношения к складу, на который перевезли вещи певицы Ларисы Долиной. О том, что артистка арендовала помещение площадью 160 кв. м во дворе ФШР, писал Telegram-канал Mash.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста»,— следует из заявления организации.
25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из квартиры, которую она продала Полине Лурье в июне 2024 года. После заключения сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников, и Хамовнический суд вернул ей право на квартиру. Верховный суд России 16 декабря признал право на недвижимость за Полиной Лурье.
