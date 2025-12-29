Белый дом сообщил о «положительном разговоре» Трампа с Путиным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она назвала беседу положительной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным касательно Украины»,— написала пресс-секретарь в соцсети Х. Подробностей беседы президентов она не привела.

Накануне Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Мар-а-Лаго во Флориде, где обсудили 20-пунктовый мирный план Киева. По ключевым вопросам, включая отвод украинских войск из Донбасса, соглашение достичь не удалось. Перед встречей господин Трамп позвонил Владимиру Путину. Источник Fox News сообщил, что встреча может проложить путь к первому за пять лет телефонному разговору украинского и российского президентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разговор по трамповскому счету».