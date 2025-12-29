«Политика гостерроризма»: Лавров об атаке дронов ВСУ на госрезиденцию Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина пыталась атаковать 91 дроном резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Все БПЛА были уничтожены, Россия ответит на эти удары. Министр добавил, что Россия не будет выходить из переговорного процесса, но пересмотрит свою позицию после этих событий. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».
Сергей Лавров
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
- Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку беспилотниками на госрезиденцию президента России в Новгородской области.
- Резиденцию атаковал 91 ударный БПЛА, все беспилотники уничтожены.
- Сведений о пострадавших и ущербе в результате атаки БПЛА не поступало.
- Переговорная позиция России будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.
- При этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США после атаки ВСУ.
- Москва не оставит без ответа атаку украинских беспилотников на госрезиденцию президента России.
- Объекты и время ответного удара России определены.