«Политика гостерроризма»: Лавров об атаке дронов ВСУ на госрезиденцию Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина пыталась атаковать 91 дроном резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Все БПЛА были уничтожены, Россия ответит на эти удары. Министр добавил, что Россия не будет выходить из переговорного процесса, но пересмотрит свою позицию после этих событий. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Лавров

