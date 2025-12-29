Белоусов о ситуации в зоне СВО: все идет по плану

Все в зоне спецоперации идет по плану и даже с опережением темпов. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации на СВО.

«Все идет по плану, очень динамично. Я бы сказал даже — Валерий Васильевич (Герасимов.—"Ъ") доложил — с опережением темпов, которые планировались еще изначально»,— сказал глава Минобороны.

Андрей Белоусов уточнил, что в декабре российская армия достигла максимальных темпов продвижения за весь год. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, под контроль вооруженных сил РФ в течение года перешли 334 населенных пункта.