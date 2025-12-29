Герасимов: за год российские войска заняли более 330 населенных пунктов

Под контроль вооруженных сил России за этот год перешли 334 населенных пункта. Об этом начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину на совещании по ситуации в зоне СВО. Господин Герасимов уточнил, что всего ВС РФ заняли в этом году 6,4 тыс. кв. км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает»,— добавил господин Герасимов.

Основное внимание на совещании было уделено текущему состоянию дел на линии соприкосновения. «Мы сегодня проведем очередное совещание, посвященное развитию обстановки в зоне специальной военной операции», — сказал господин Путин в начале встречи. Он отметил, что мероприятие проходит в преддверии Нового года, когда обычно подводятся итоги работы.

Владимир Путин заявил, что вооруженным силам необходимо продолжить обеспечение безопасности приграничных регионов России в следующем году. Он также сообщил о продвижении к границе ДНР после взятия Димитрова и Красноармейска.