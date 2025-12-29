Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров сообщила на совещании с верховным главнокомандующим, президентом Владимиром Путиным, что российской армии осталось менее 20 км до города Сумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«До областного центра передовым подразделениям осталось менее 20 километров», — сказал господин Никифоров (цитата по «РИА Новости»). Полоса безопасности по Сумской области, согласно его докладу, составляет более 16 км в глубину и 60 км по фронту.

Согласно сводке Минобороны о сходе СВО за 29 декабря, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение силам противника в районах населенных пунктов Рыжевка, Андреевка, Алексеевка и Варачино Сумской области.