Торговец зерном повторно подал в воронежский суд иск на 108 млн к фирме из ОАЭ

В Арбитражный суд Воронежской области повторно поступил иск на 108,4 млн руб. от московского торговца зерном ООО «Славянский экспорт» (до 2023 года зарегистрированного в Воронеже) к AgroCultivuz Group FZE из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Информация появилась в картотеке арбитража.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», первое исковое заявление банкротящийся «Славянский экспорт» подал в конце ноября. Суд вернул иск, поскольку заявитель не оплатил госпошлину, ссылаясь на отсутствие средств. Истец ходатайствовал об отсрочке и в обоснование представил ряд документов, но арбитраж их не принял, сославшись на то, что «не представлены сведения по открытым истцом расчетным счетам».

По данным Rusprofile, ООО «Славянский экспорт» было зарегистрировано в Воронеже в 2016 году. В 2023-м компания перерегистрировалась в Москве. Уставный капитал составляет 300 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Учредителями компании являются Андрей Пажетнев (0,03%) и московское ООО «Велесмск» (менее 0,01%). С 2023 года «Славянский экспорт» демонстрирует нулевую выручку и чистую прибыль. Сейчас компания выступает ответчиком по шести арбитражным делам на сумму 658 млн руб. В отношении фирмы возбуждены 263 исполнительных производства на 648 млн руб.

В 2024 году Арбитражный суд Москвы признал «Славянский экспорт» банкротом и ввел конкурсное производство. Иск подали сразу несколько компаний, в том числе ООО «Айтиай коммодитиз», ООО «Частная охранная организация "Берк"», ООО «Авал», ИП Игоря Куртепова и ООО «Спецстальизделия». В августе 2025-го суд продлил конкурсное производство на шесть месяцев.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» сообщил, что в Арбитражный суд Воронежской области поступило два иска местного производителя электроники АО «Риф» к подмосковному АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (структура «Ростеха») на общую сумму 176,2 млн руб.

Денис Данилов