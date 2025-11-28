Банкротящийся торговец зерном требует в воронежском суде 108 млн с фирмы из ОАЭ

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск московского торговца зерном ООО «Славянский экспорт» (до 2023 года компания была зарегистрирована в Воронеже) к AgroCultivuz Group FZE из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сумма требований составляет 108,3 млн руб. Суть их происхождения не раскрывается. Суд вернул иск заявителю, так как тот не заплатил госпошлину при его подаче, ссылаясь на отсутствие средств, и ходатайствовал об отсрочке. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны не встречались в суде.

В 2024 году Арбитражный суд Москвы признал «Славянский экспорт» банкротом и ввел в его отношении конкурсное производство. Иск подали сразу несколько компаний, в том числе ООО «Айтиай коммодитиз», ООО «Частная охранная организация "Берк"», ООО «Авал», ИП Игоря Куртепова и ООО «Спецстальизделия». В августе суд продлил конкурсное производство «Славянского экспорта» на шесть месяцев.

По данным Rusprofile, ООО «Славянский экспорт» зарегистрировано в 2016 году в Воронеже. В 2023-м компания перерегистрировалась в Москве. Уставный капитал составляет 300 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Учредителями компании являются Андрей Пажетнев (0,03%) и московское ООО «Велесмск» (менее 0,01%). С 2023 года общество демонстрирует нулевую выручку и чистую прибыль.

