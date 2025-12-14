Россия вернула саперов Северной Корее

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые публично признал перед внутренней аудиторией, что солдаты КНДР занимались в Курской области разминированием. На церемонии встречи в Пхеньяне инженерно-саперного полка, вернувшегося на родину из России после 120-дневной командировки, глава КНДР похвалил своих солдат за превращение «опасной зоны в безопасную». Заслуги северокорейских саперов отметили и в Москве, которая, к слову, уже давно не делает секрета из участия специалистов КНДР в работах по разминированию территории в Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встречает вернувшихся из Курской области военных

Фото: KCNA KCNA / Reuters Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встречает вернувшихся из Курской области военных

Церемония торжественной встречи солдат 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии прошла в Пхеньяне еще 12 декабря, но официальные северокорейские СМИ по традиции отрапортовали о ней сутки спустя. Зато во всех деталях, с фотокадрами и даже с видео.

Как передало, в частности, северокорейское центральное информагентство ЦТАК, глава КНДР Ким Чен Ын приветствовал солдат и офицеров лично, высоко оценив их и «массовый героизм» при выполнении приказов правящей Трудовой партии Кореи в ходе 120-дневной зарубежной командировки в Россию. При этом он впервые публично признал, что в Курской области отправленные туда в августе северокорейские военные занимались разминированием, что стало довольно редким признанием со стороны Пхеньяна смертельно опасных задач, возложенных на развернутых там солдат.

«Все вы, и офицеры, и солдаты, проявили массовый героизм, преодолевая невообразимые психические и физические трудности почти каждый день»,— сказал товарищ Ким, добавив, что войскам КНДР удалось «сотворить чудо, превратив обширную опасную зону в безопасную менее чем за три месяца».

При этом, судя по фотографиям, некоторые из вернувшихся солдат получили ранения — они вернулись на родину в инвалидных креслах. Некоторые же и вовсе не вернулись.

Как сообщил Ким Чен Ын, во время миссии погибли девять солдат — их траурные портреты с цветами были заранее повешены на стене вблизи красной ковровой дорожки, по которой встречали живых. Все павшие, чьи смерти северокорейский лидер назвал «душераздирающей потерей», были посмертно удостоены звания Героя Корейской Народной Демократической Республики, чтобы, как отметил Ким Чен Ын, «придать вечный блеск» их храбрости.

13 декабря возвращение северокорейского 528-го инженерно-саперного полка подтвердил и губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, саперам КНДР удалось очистить почти 42,4 тыс. га курского приграничья, уничтожив свыше 1,5 млн взрывоопасных предметов. «Это неоценимая помощь в работе, без которой невозможно возрождение нашего приграничья»,— написал Хинштейн в своем Telegram-канале, выразив надежду на то, что «весной снова будем встречать военных из КНДР для продолжения работы по восстановлению Курской земли».

В 2024 году Россия и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающее оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон. Вслед за этим южнокорейская разведка принялась то и дело рапортовать о том, что Пхеньян поставляет Москве масштабные партии боеприпасов для продолжения боевых действий на Украине, якобы получая взамен от российской стороны передовые военные технологии, включая помощь в разработке ракет-носителей, разведывательных спутников и систем противовоздушной обороны. Примерно в то же время начались и утверждения о переброске в Россию северокорейских солдат. По утверждению Национальной разведывательной службы Южной Кореи, с октября 2024 года Северная Корея направила в Россию около 15 тыс. военнослужащих.

И Москва, и Пхеньян поначалу отрицали присутствие северокорейских военных в России. Однако в апреле нынешнего года в Москве впервые признали факт участия солдат Корейской народной армии в СВО. Так, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отметил вклад военнослужащих КНДР в освобождение Курской области от вооруженных сил Украины. В июне же нынешнего года секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил о решении Ким Чен Ына отправить 1 тыс. саперов и 5 тыс. военных строителей в Курскую область.

Вопрос о том, что Пхеньян получает взамен, так и остался открытым. Однако, судя по всему, для северокорейской стороны одним из самых главных «прикупов» от отправки своих военнослужащих в Россию стали вещи нематериального порядка.

«Значительные военные успехи, достигнутые Корейской народной армией в ходе зарубежных военных операций за последний почти год, продемонстрировали миру престиж нашей армии и государства»,— отметил сам Ким Чен Ын за день до встречи упомянутого полка на родине на закрытии 11 декабря трехдневного расширенного пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Отчасти такую мотивацию стали признавать и на Западе. «Российско-северокорейское сотрудничество — это не отношения по принципу "услуга за услугу"»,— отметил 12 декабря командующий американскими войсками в Корее генерал Ксавье Брансон. И предположил, что самым ценным для Пхеньяна в процессе помощи российской стороне является реальный военный опыт — «обучение или методы и процедуры, которым они учатся на передовой».

Наталия Портякова