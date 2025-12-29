12-летний россиянин обыграл обладателя мировой шахматной короны на ЧМ по блицу

12-летний российский шахматист Сергей Склокин белыми фигурами обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам индийца Гукеша Доммараджу на проходящем в Дохе первенстве мира по блицу.

В дебюте партии была сыграна одна из агрессивных версий варианта Найдорфа Сицилианской защиты. К 16-му ходу россиянин добился небольшого перевеса, в том числе благодаря продвижению пешек по линиям g и h. Однако позже он допустил неточности в миттельшпиле, из-за чего позиция стала выигрышной для индийского гроссмейстера. Помимо позиционного преимущества у Гукеша Доммараджу было две лишние пешки.

Тем не менее, Сергей Склокин выдержал атаку соперника в условиях жесткого цейтнота: на 26-м ходу на секундомере россиянина уже оставалось пять секунд (по регламенту каждому из игроков помимо трех минут на партию дается по две секунды за каждый сделанный ход). С 37-го хода в условиях дефицита времени играл и Гукеш Доммараджу (менее десяти секунд). Решили исход две ошибки обладателя мировой шахматной короны в эндшпиле. Сначала он лишился двух проходных пешек, а затем еще и потерял слона. Партия завершилась на 80-м ходу.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря. Турнир проходит по швейцарской системе в 19 туров.

