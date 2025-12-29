В Марий Эл направят 64,7 млн рублей на закупку препаратов от гепатита С

В Марий Эл в 2026 году на поставку противовирусных препаратов для лечения хронического гепатита С предусмотрено 64,7 млн рублей. Закупки проводятся в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На эти средства приобретут два препарата, применяемые при терапии заболевания в амбулаторных условиях: 11,1 млн рублей выделят на закупку 15 тыс. таблеток «Даклатасвира», еще 20,7 млн рублей — на покупку 15 тыс. таблеток препарата «Софосбувир».

Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета Марий Эл на 2026 год. Поставки будут осуществляться в течение 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на закупку препаратов от гепатита С выделили 150,4 млн рублей, а в Чувашии — 20,4 млн рублей.