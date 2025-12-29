В Татарстане на обеспечение амбулаторного лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом C выделено 150,4 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане закупят лекарства от гепатита C на 150,4 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане закупят лекарства от гепатита C на 150,4 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания» за счет бюджета республики с софинансированием из федерального бюджета.

Согласно контрактам, 42,2 млн руб. направят на поставку препарата «Даклатасвир», всего планируется приобрести 57,1 тыс. таблеток по 738 руб. каждая. Еще 78,5 млн руб. предусмотрено на поставку «Софосбувира», в медицинские учреждения Татарстана поступят 57,1 тыс. штук стоимостью 1,4 тыс. руб. за штуку. Кроме того, 29,7 млн руб. выделят на покупку 1,8 тыс. таблеток препарата «Гразопревир — Элбасвир» по цене 16, тыс. руб. каждая.

Поставки будут осуществляться в течение 2026 года. Заказчиком выступает Министерство здравоохранения Республики Татарстан.

Анна Кайдалова