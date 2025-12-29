В Чувашии закупят лекарства от гепатита C на 20,4 млн рублей

В Чувашии на поставку лекарств для лечения хронического вирусного гепатита C выделят 20,4 млн руб. Средства направят в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания». Информация опубликована на сайте госзакупок.

В медучреждения Чувашии поступит 7 тыс. штук препарата «Даклатасвир» по цене 738 руб. за таблетку на сумму 5,21 млн руб. Также предусмотрена поставка 7 тыс. штук «Софосбувира», стоимость единицы лекарства составляет 1,4 тыс. руб., на общую сумму 9,7 млн руб. Кроме того, планируется приобрести комбинированный препарат «Гразопревир — Элбасвир» по цене 1,8 тыс. руб. за единицу товара, всего закупят 3 тыс. таблеток на сумму около 5,5 млн руб.

Финансирование осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета с софинансированием из республиканского бюджета Чувашской Республики. Контракт вступает в силу с момента подписания и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане закупят лекарства от гепатита C на 150,4 млн руб.

Анна Кайдалова