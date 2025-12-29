Почти 90% алкомаркетов в Вологодской области закрылись или сменили формат

В Вологодской области 543 из 610 алкомаркетов закрылись или прекратили продажу алкоголя. Из 125 «наливаек» 75 прекратили работу или сменили формат на кафе, сообщил губернатор Георгий Филимонов. С 1 марта в регионе действует ограничение на розничную продажу алкоголя и вейпов.

За неделю 11 магазинов «Бристоль» переформатировались в «БПродукты», 31 магазин «Северный градус» сменил вывески на «Каждая покупка в радость». В Череповце переформатировались все алкомаркеты «Северный градус». Закрылись 218 из 318 вейпшопов.

Сеть «Красное&Белое» прекратила продажу крепкого алкоголя. С 2026 года магазины приступят к переформатированию, добавил господин Филимонов. Торговая сеть продолжит торговать продуктами и алкоголем под новым названием.

По будням продажа алкоголя в Вологодской области разрешена только с 12:00 до 14:00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы продажа алкогольной продукции разрешена с 8:00 до 23:00. В некоторые другие праздники, в том числе День России и День семьи, любви и верности, действует полный запрет.

