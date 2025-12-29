Путин заявил о продвижении к границе ДНР после взятия Димитрова и Красноармейска

Группировка войск «Центр» развивает наступление в сторону госграницы Донецкой народной республики (ДНР). Потенциал для этого появился после взятия Димитрова и Красноармейска, заявил президент России Владимир Путин.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам главы государства, одновременно с продвижением в сторону границы российские войска «завершают ликвидацию» окруженной в Димитрове и Красноармейске группировки ВСУ. Такой вывод господин Путин сделал во время совещания по ситуации в зоне СВО.

Димитров перешел под контроль вооруженных сил России 28 декабря. В начале декабря в том же регионе был занят Красноармейск. Президент называл взятие этих населенных пунктов серьезным шагом к полному освобождению ДНР.