Минобороны заявило о взятии шести населенных пунктов в зоне СВО за сутки

За минувшие сутки подразделения ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР и два в Запорожской области. Об этом заявили в российском Минобороны.

Подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над Димитровом, Родинским, Артемовкой и Вольным в ДНР. Подразделения группировки «Восток» в Запорожской области «завершили освобождение населенного пункта Гуляйполе». Также в заявлении ведомства указано, что группировка «Днепр» установила контроль над запорожским Степногорском.

О взятии этих населенных пунктов президенту накануне доложили начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие группировками «Центр» и «Восток». Совещание прошло в одном из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщили в Кремле. Владимир Путин, в свою очередь, заявил о перспективах продвижения ВС РФ.