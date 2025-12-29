Адвоката Дениса Шапиро осудили почти на пять лет колонии по делу о мошенничестве

Никулинский райсуд Москвы признал члена Адвокатской коллегии Чечни Дениса Шапиро виновным в мошенничестве. Ему дали четыре года и шесть месяцев колонии общего режима и назначили штраф в 900 тыс. руб. Шапиро также на два года и шесть месяцев запрещено заниматься адвокатской деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Прокуратура просила Денису Шапиро максимальный срок в 4 года и 11 месяцев колонии. В особом порядке ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Дениса Шапиро обвиняют в попытке получить у своего партнера 400 млн руб. за прекращение уголовного преследования. Его задержали при получении части долга от заявителя, который действовал под контролем ФСБ. В пакете были 50 тыс. руб. и бумажная «кукла», имитирующая 29,9 млн руб.

В августе этого года «Ъ» узнал, что Шапиро признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он также рассказал о коррупции среди сотрудников правоохранительных органов.

Денис Шапиро был неоднократно судим, причем каждый раз он признавал вину и получал наказание в особом порядке. В 2018 году его обвиняли в хищении 80 млн руб. у жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Она передавала Шапиро деньги за помощь в переводе ее мужа из СИЗО под домашний арест. Адвоката приговорили к 7,5 года, но он вышел по УДО. До этого Шапиро совершил еще несколько афер. Потерпевшими по делу, в частности, проходили производитель «Королевской воды» Иосиф Бадалов и заслуженный строитель из Подмосковья Виктор Круликовский.