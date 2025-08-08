Адвокат Шапиро признал вину и рассказал о коррупции в судебной системе

«Ъ» стало известно, что адвокат Денис Шапиро, обвиняемый в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и сообщил о коррупции среди судей. По данным источников, его показания могут затронуть высокопоставленных представителей судебной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Расследование началось в ГСУ СКР по Москве, но из-за возможной причастности судей материалы передали в центральный аппарат СКР. Ранее господин Шапиро фигурировал в делах о взятках, включая историю с экс-начальником УМВД по ЗАО Владимиром Рожковым, получившим от него ремонт квартиры.

На этом фоне Генпрокуратура уже подала иски к бывшим председателям Краснодарского краевого суда и ВС Адыгеи, а также ведет процесс против группы судей из Ростова. Если данные господин Шапиро подтвердятся, круг фигурантов может расшириться.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Показания адвоката настигли судей».