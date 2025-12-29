Николай Патрушев и Сергей Вахруков посетили Ярославль

Помощник президента Николай Патрушев и начальник управления по вопросам национальной морской политики Администрации президента Сергей Вахруков посетили Ярославскую область с рабочей поездкой. Они познакомились с ходом строительства волейбольного центра в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

Объект уже принимает соревнования международного уровня, включая матчи Суперлиги, и служит домашней площадкой для клуба «Ярославич». В центре функционирует зал пляжного волейбола с шестью площадками под одной крышей, что делает его лучшим в стране. Также обсуждались вопросы развития адаптивных направлений спорта, включая совместные курсы для тренеров по волейболу с Кубанским университетом спорта и туризма.

Основная арена вместимостью пять тыс. зрителей находится на стадии завершения. Объект готов на 70%, выполнены фасады, кровля, благоустройство и инженерные сети. Завершаются отделочные работы. Арена будет использоваться не только для спортивных соревнований, но и для крупных концертных мероприятий.

Антон Голицын