Власти Тайваня ввели ограничения на полеты из-за учений Китая

Авиакомпании Тайваня полностью отменили рейсы на остров Цзиньмэнь и на архипелаг Мацзу 30 декабря. Это связано с военными учениями Китая «Миссия справедливости 2025» вблизи Тайваня. Более 100 тыс. пассажиров могут столкнуться с задержками рейсов, предупредила пресс-служба Минтранса Тайваня.

«Диспетчерская служба также будет применять меры по регулированию потока по мере необходимости в зависимости от фактической ситуации во время завтрашних учений»,— следует из пресс-релиза тайваньской администрации.

Международные рейсы будут следовать по альтернативным маршрутам, чтобы избежать опасных зон. Пилоты должны будут облетать семь зон в районе Тайваньского пролива с 8:00 до 18:00 30 декабря. После завершения учений будут назначены дополнительные рейсы на Цзиньмэнь и Мацзу.

Сегодня Китай объявил о переброске воздушных, военно-морских и ракетных войск Народно-освободительной армии в Тайваньский пролив для проведения масштабных учений. Как утверждает Reuters, цель Пекина — продемонстрировать способность отрезать остров от внешней поддержки в случае конфликта. 18 декабря США одобрили продажу Тайваню оружия на сумму $11,1 млрд, что стало крупнейшим пакетом военной помощи для острова.