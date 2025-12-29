Экс-главу научно-технического комитета ГРАУ МО приговорили к пяти годам колонии

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего председателя научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны полковника Андрея Жежука к пяти годам колонии за получение взяток в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС из зала суда.

Заместителя Андрея Жежука — полковника Сергея Захарова — приговорили к четырем с половиной годам колонии. Суд признал обоих фигурантов виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Андрей Жежук и Сергей Захаров были задержаны 20 мая. На следующий день суд поместил их под домашний арест. Источник «Ъ» сообщал, что расследование в отношении экс-главы ГРАУ и его заместителя длилось больше года. К рассмотрению уголовного дела Московский гарнизонный суд приступил в конце октября .Оба фигуранта дела заключили досудебное соглашение с прокуратурой.