Суд приступил к рассмотрению дела о взятках экс-руководителей научного комитета ГРАУ

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению в особом порядке уголовного дела полковников — бывшего руководителя научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны Андрея Жежука и его заместителя Сергея Захарова.

Фигуранты были задержаны 20 мая 2025 года, на следующий день суд поместил их под домашний арест. По данным «Ъ», военные следственные органы СКР вели расследование в отношении них более года. Двух полковников обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Фигуранты раскаялись, признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой.

На судебном заседании гособвинитель ходатайствовал о закрытии процесса в связи с тем, что на нем будут озвучены сведения о госконтрактах. Защита подсудимых его поддержала. Судья Алексей Дерепко удовлетворил ходатайство прокурора.

Ефим Брянцев