Экс-руководителей научного комитета ГРАУ отдали под суд за коррупцию

Как стало известно “Ъ”, бывший руководитель научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны Андрей Жежук и его заместитель Сергей Захаров предстанут перед Московским гарнизонным военным судом по обвинению в совершении преступления коррупционной направленности.

Военные следственные органы СКР обвиняют двух полковников в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Расследование в их отношении проводится уже больше года, отметил источник “Ъ”, а итог его результатам подведет суд. Раскрывать подробности дела источник не стал, отметив, что начало судебного следствия пока не назначено и проходить оно, скорее всего, будет в закрытом для СМИ режиме.

Научный комитет ГРАУ является консультативным органом. Само же управление отвечает в вооруженных силах за организацию обеспечения их ракетным, артиллерийским и другим вооружением, военной и специальной техникой.

Николай Сергеев