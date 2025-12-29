Письмо Деду Морозу как терапия

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, о чем пишут и что загадывают мужчины и женщины на Новый год.

В резиденции главного новогоднего героя в Великом Устюге говорят, что примерно треть писем приходит от взрослых. Такое послание стало способом выговориться, поделиться своими мечтами и сложностями. Чаще всего взрослые просят не вещей, а чувств и состояний. В недавнем интервью журналистам Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о необычной просьбе московского бизнесмена — тот просил вернуть ему ощущение детского чуда у новогодней елки.

В целом же мужчины, как правило, просят вознаградить их за старания чем-то материальным: они желают карьерного роста, машины, большой зарплаты. На одной из вечеринок резиденты бизнес-клуба вешали на стену свои письма Деду Морозу. В них я прочитала пожелание «сохранить айтишникам 0% НДС», а еще получить «умение быть в двух Zoom одновременно». Женщины часто просят помочь им встретить мужчину мечты, а еще отправиться на море. Среди популярных запросов также хорошая учеба детей и в целом счастье и здоровье близких.

Письма взрослых часто привязаны к мировой ситуации. В 2018-м, например, как пишут СМИ, россияне просили у Деда Мороза «вернуть восьмидесятые» и «доллар по 30 руб.», в 2020 году — остановить пандемию. С 2022 года часто просят мира. Кстати, аналитики из MAR CONSULT выяснили, что 17% совершеннолетних россиян продолжают верить в существование Деда Мороза. Вся надежда на них и их веру в чудеса!

Яна Лубнина