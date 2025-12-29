Путин встретился с губернатором Московской области Воробьевым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Господин Воробьев рассказал президенту о ходе модернизации инфраструктуры жилых комплексов и парков, а также догазификации. Губернатор сообщил о развитии детской медицины, внедрении искусственного интеллекта и роботизации в региональную индустрию и логистику.

«Мы продолжаем строить индустриальные парки… чтобы обеспечить технологический суверенитет… мы должны подготовить все, что касается инфраструктуры»,— сказал глава Московской области. Он отметил, что таких локаций на разработке восемь — в районе Одинцово, Дмитрова, Раменского и Ленинского округа. По словам губернатора, в Московской области очень большие логистические комплексы. Он отметил, что власти области внедряют роботов в логистику.

В последний раз президент принимал господина Воробьева в апреле. Тогда глава региона рассказал господину Путину о планах строительства школьных зданий. Также президент и глава области обсуждали и другие социальные вопросы, в том числе помощь участникам СВО и их семьям, меры поддержки школьных учителей.