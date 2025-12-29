Т-Банк и «Сбер» опровергли сообщения о сбоях

Пресс-службы Т-Банка и «Сбера» заявили, что никаких проблем на их стороне не зафиксировано. Об этом пишет ТАСС. Данные о сбоях в работе трех российских банках сегодня днем публиковал портал Downdetector.

ВТБ ситуацию пока не комментировал, однако, по информации Downdetector, за сутки на работу банка поступило более 10 тыс. жалоб. 30% обращений связаны с неполадками на сайте, 21% — в мобильном приложении. Среди регионов указаны Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Вологодская область.

О сбоях у Сбербанка сообщали 460 человек, Т-Банка — более 200. Более трети жалоб приходилось на нестабильную работу мобильных приложений.