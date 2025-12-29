В работе ВТБ, Сбера и Т-Банка произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на проблемы в работе ВТБ (MOEX: VTBR). Также поступают сообщения о сбоях у Сбербанка и Т-Банка.

По данным портала Downdetector, за сутки на работу ВТБ поступило более 10 тыс. жалоб. У 30% не работает сайт, у 21% — мобильное приложение. Жалобы поступают в том числе из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Вологодской области.

На работу других двух банков поступает меньше жалоб, в обоих случаях проблемы начались около 13:00. О неполадках у Сбербанка сообщили 460 человек, Т-Банка — более 200. Более трети жалоб приходится на сбой в работе мобильных приложений. «Сбер» в основном не работает в ЯНАО, Москве, Санкт-Петербурге и Курской области, Т-Банк — в Москве, Ленинградской и Иркутской областях.