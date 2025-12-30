Финальная встреча под часами 2025 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: www.dubaiwatchweek.com Фото: www.dubaiwatchweek.com Фото: www.dubaiwatchweek.com Фото: www.dubaiwatchweek.com Фото: www.dubaiwatchweek.com Следующая фотография 1 / 5 Фото: www.dubaiwatchweek.com Фото: www.dubaiwatchweek.com Фото: www.dubaiwatchweek.com Фото: www.dubaiwatchweek.com Фото: www.dubaiwatchweek.com

Дубайская часовая неделя, задуманная в 2015 году как корпоративное мероприятие крупнейшего ювелирно-часового дистрибутора ОАЭ Ahmed Seddiqi, превратилась в заметное по мировым меркам шоу. Последний, седьмой по счету смотр прошел на новой площадке в Бурдж-Парке, у подножья самого высокого небоскреба в мире «Бурдж-Халифа», вблизи торгового комплекса Dubai Mall и Дубайской оперы — более центральной локации в городе не существует. Часовой городок вместил экспозиции более чем 90 брендов, весьма разные по занимаемой площади: от гигантского павильона Audemars Piguet, целиком посвященного 150-летию марки, до стендов молодых марок размером с барный столик. За пять дней городок бесплатно посетили 49 тыс. человек, что является рекордным показателем не только для Dubai Watch Week, но и для аналогичного сентябрьского мероприятия Geneva Watch Days. Разумеется, что население Дубая погуще женевского, но и приехавших из-за рубежа часовых энтузиастов в ОАЭ было больше. По случаю 75-летия основания компании Ahmed Seddiqi Дубай навестили главы часовых марок, в том числе чрезвычайно редко появляющийся на публике CEO Rolex Жан-Фредерик Дюфур, а также Джордж Керн (Breitling), Илария Реста (Audemars Piguet), Карл-Фридрих Шойфеле (Chopard), Жульен Торнар (Hublot) и другие. Такие визиты — не только дань вежливости, но признание авторитета мероприятия. Кто-то считает, что Dubai Watch Week заслуживает ежегодной периодичности, но говорят, что организаторы не хотят менять сложившийся график встреч по нечетным годам, чтобы сохранить флер эксклюзивности.

В списке было более 20 премьер, но некоторые из них предназначались исключительно для местного рынка. Мы отобрали 10 наиболее заметных, включив в список две российские марки: Konstantin Chaykin присутствует в ассортименте Ahmed Seddiqi, а «Ракета» приехала на DWW впервые, хотя и продается в некоторых странах Аравийского полуострова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Urwerk X Ulysse Nardin UR-FREAK: интересная коллаборация между двумя самобытными марками, при этом обе сохранили свои фирменные признаки. Сателлитные указатели Urwerk совмещены с автоматическим карусельным мануфактурным механизмом Freak от Ulysse Nardin. Корпус диаметром 44 мм — титан, лимитированная 100 экземплярами серия, цена — CHF 108 тыс. Chopard L. U. C Grand Strike: самые сложные и дорогие часы DWW и самые сложные в истории марки. Мануфактурный механизм с ручным заводом, большим и малым боем, минутным репетиром, турбийоном, сертификатом хронометра и «клеймом Женевы». Корпус диаметром 43 мм — белое золото, выпуск лимитирован возможностями производства, цена — CHF 780 тыс. GirardPerregauxLaureatoThreeGoldBridges: турбийон на трех фирменных золотых мостах (на двух других базируются колесная передача и барабан с заводной пружиной) в корпусе спортивного дизайна Laureato, которому исполнилось 50 лет. Мануфактурный механизм с платиновым микро-ротором автоподзавода, корпус диаметром 41 мм — сталь, лимитированная 50 экземплярами серия, цена — €178 тыс. Hublot Big Bang Unico Winter Titanium Ceramic: «зимняя» модель в холодных тонах с белым керамическим безелем. Мануфактурный механизм хронографа с очаровательным ротором автоподзавода с символическими снежинками, корпус диаметром 42 мм — титан, лимитированная 200 экземплярами серия, цена — €26,2 тыс. Bvlgari Mattar Bin Lahej X Octo Finissimo Special Edition: с лазерной арабской каллиграфией, одна из премьер DWW для местного рынка. Автоматический ультратонкий мануфактурный механизм, корпус диаметром 40 мм — титан, лимитированная 70 экземплярами серия, цена — AED 80 тыс. ($21,7 тыс.) Norqain Wild One Meteorite 42 Special Edition: одна из немногих швейцарских марок, доступных в России. Циферблат из железного метеорита Муонионалуста, автоматический механизм Kenissi, корпус диаметром 42 мм — бордовый композит Norteq, лимитированная 300 экземплярами серия, цена — CHF 6 тыс. TAG Heuer Monaco SplitSeconds Chronograph Air 1: скелетированное исполнение дорогого сплит-хронографа (способен замерять два отрезка времени одновременно). На сей раз — с золотыми деталями, которые должны напоминать про винтажные машины F1. Автоматический мануфактурный механизм хронографа, корпус 39 X 39 мм — титан, лимитированная 30 экземплярами серия, цена — CHF 150 тыс. Tudor Ranger: премьера к ралли-рейду «Дакар», которое пройдет в Саудовской Аравии сразу после Нового года, и на котором часовая марка впервые выступит официальным хронометристом. Автоматический мануфактурный механизм с сертификатом хронометра, корпус диаметром 36 мм — сталь, бежевый или черный циферблат, текстильный ремешок NATO или стальной браслет, цена — €3-3,5 тыс. Konstantin Chaykin White Rabbit: суперсложный (16 усложнений) двусторонний ристмон Константина Чайкина. Мануфактурный механизм с ручным заводом с функциями вечного календаря, индикацией часов и минут среднего солнечного времени, индикации продолжительности дня/ночи. Трансформируемый из наручных в карманные корпус диаметром 42 мм — титан, лимитированная 6 экземплярами серия, цена — по запросу «Ракета Су»: в честь российского истребителя 5-го поколения Су-57, впервые продемонстрированного за рубежом на Dubai Air Show, которое проходило одновременно с DWW. Автоматический мануфактурный механизм, корпус диаметром 42 мм — сталь с черным PVD-покрытием, лимитированная 800 экземплярами серия, цена — 270 тыс. руб. Следующая фотография 1 / 10 Urwerk X Ulysse Nardin UR-FREAK: интересная коллаборация между двумя самобытными марками, при этом обе сохранили свои фирменные признаки. Сателлитные указатели Urwerk совмещены с автоматическим карусельным мануфактурным механизмом Freak от Ulysse Nardin. Корпус диаметром 44 мм — титан, лимитированная 100 экземплярами серия, цена — CHF 108 тыс. Chopard L. U. C Grand Strike: самые сложные и дорогие часы DWW и самые сложные в истории марки. Мануфактурный механизм с ручным заводом, большим и малым боем, минутным репетиром, турбийоном, сертификатом хронометра и «клеймом Женевы». Корпус диаметром 43 мм — белое золото, выпуск лимитирован возможностями производства, цена — CHF 780 тыс. GirardPerregauxLaureatoThreeGoldBridges: турбийон на трех фирменных золотых мостах (на двух других базируются колесная передача и барабан с заводной пружиной) в корпусе спортивного дизайна Laureato, которому исполнилось 50 лет. Мануфактурный механизм с платиновым микро-ротором автоподзавода, корпус диаметром 41 мм — сталь, лимитированная 50 экземплярами серия, цена — €178 тыс. Hublot Big Bang Unico Winter Titanium Ceramic: «зимняя» модель в холодных тонах с белым керамическим безелем. Мануфактурный механизм хронографа с очаровательным ротором автоподзавода с символическими снежинками, корпус диаметром 42 мм — титан, лимитированная 200 экземплярами серия, цена — €26,2 тыс. Bvlgari Mattar Bin Lahej X Octo Finissimo Special Edition: с лазерной арабской каллиграфией, одна из премьер DWW для местного рынка. Автоматический ультратонкий мануфактурный механизм, корпус диаметром 40 мм — титан, лимитированная 70 экземплярами серия, цена — AED 80 тыс. ($21,7 тыс.) Norqain Wild One Meteorite 42 Special Edition: одна из немногих швейцарских марок, доступных в России. Циферблат из железного метеорита Муонионалуста, автоматический механизм Kenissi, корпус диаметром 42 мм — бордовый композит Norteq, лимитированная 300 экземплярами серия, цена — CHF 6 тыс. TAG Heuer Monaco SplitSeconds Chronograph Air 1: скелетированное исполнение дорогого сплит-хронографа (способен замерять два отрезка времени одновременно). На сей раз — с золотыми деталями, которые должны напоминать про винтажные машины F1. Автоматический мануфактурный механизм хронографа, корпус 39 X 39 мм — титан, лимитированная 30 экземплярами серия, цена — CHF 150 тыс. Tudor Ranger: премьера к ралли-рейду «Дакар», которое пройдет в Саудовской Аравии сразу после Нового года, и на котором часовая марка впервые выступит официальным хронометристом. Автоматический мануфактурный механизм с сертификатом хронометра, корпус диаметром 36 мм — сталь, бежевый или черный циферблат, текстильный ремешок NATO или стальной браслет, цена — €3-3,5 тыс. Konstantin Chaykin White Rabbit: суперсложный (16 усложнений) двусторонний ристмон Константина Чайкина. Мануфактурный механизм с ручным заводом с функциями вечного календаря, индикацией часов и минут среднего солнечного времени, индикации продолжительности дня/ночи. Трансформируемый из наручных в карманные корпус диаметром 42 мм — титан, лимитированная 6 экземплярами серия, цена — по запросу «Ракета Су»: в честь российского истребителя 5-го поколения Су-57, впервые продемонстрированного за рубежом на Dubai Air Show, которое проходило одновременно с DWW. Автоматический мануфактурный механизм, корпус диаметром 42 мм — сталь с черным PVD-покрытием, лимитированная 800 экземплярами серия, цена — 270 тыс. руб.

Юрий Хнычкин