Финальная встреча под часами 2025 года
Что нового было на Dubai Watch Week
Дубайская часовая неделя, задуманная в 2015 году как корпоративное мероприятие крупнейшего ювелирно-часового дистрибутора ОАЭ Ahmed Seddiqi, превратилась в заметное по мировым меркам шоу. Последний, седьмой по счету смотр прошел на новой площадке в Бурдж-Парке, у подножья самого высокого небоскреба в мире «Бурдж-Халифа», вблизи торгового комплекса Dubai Mall и Дубайской оперы — более центральной локации в городе не существует. Часовой городок вместил экспозиции более чем 90 брендов, весьма разные по занимаемой площади: от гигантского павильона Audemars Piguet, целиком посвященного 150-летию марки, до стендов молодых марок размером с барный столик. За пять дней городок бесплатно посетили 49 тыс. человек, что является рекордным показателем не только для Dubai Watch Week, но и для аналогичного сентябрьского мероприятия Geneva Watch Days. Разумеется, что население Дубая погуще женевского, но и приехавших из-за рубежа часовых энтузиастов в ОАЭ было больше. По случаю 75-летия основания компании Ahmed Seddiqi Дубай навестили главы часовых марок, в том числе чрезвычайно редко появляющийся на публике CEO Rolex Жан-Фредерик Дюфур, а также Джордж Керн (Breitling), Илария Реста (Audemars Piguet), Карл-Фридрих Шойфеле (Chopard), Жульен Торнар (Hublot) и другие. Такие визиты — не только дань вежливости, но признание авторитета мероприятия. Кто-то считает, что Dubai Watch Week заслуживает ежегодной периодичности, но говорят, что организаторы не хотят менять сложившийся график встреч по нечетным годам, чтобы сохранить флер эксклюзивности.
В списке было более 20 премьер, но некоторые из них предназначались исключительно для местного рынка. Мы отобрали 10 наиболее заметных, включив в список две российские марки: Konstantin Chaykin присутствует в ассортименте Ahmed Seddiqi, а «Ракета» приехала на DWW впервые, хотя и продается в некоторых странах Аравийского полуострова.