В Абхазии восстановили энергоснабжение

Энергоснабжение в Абхазии восстановлено, сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram-канале. Авария на высоковольтных линиях ликвидирована. Специалисты продолжают устранять последствия локальных аварий в районах.

Аварийное отключение на высоковольтных линиях «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара» произошло около 12:00 мск. Пресс-служба ведомства сообщила, что из-за инцидента без света остались все районы Абхазии. Специалисты устранили проблемы в течение часа.

Утром в ведомстве сообщили, что часть районов Абхазии осталась без света из-за непогоды. Отмечалось, что аварийные службы завершили ремонтные работы и восстановили энергоснабжение во всех населенных пунктах. Однако через два часа свет пропал во всей республике из-за инцидента на высоковольтных линиях.