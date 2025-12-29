Во всей Абхазии пропало электричество

Все районы Абхазии остались без электричества из-за аварийного отключения на высоковольтной линии (ВЛ), сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Аварийное отключение произошло на высоковольтных линиях «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачигвара». В ведомстве добавили, что ремонтные бригады уже выехали на места проведения работ.

Утром в министерстве сообщили, что часть Абхазии осталась без света из-за плохих погодных условий. Отмечалось, что аварийные службы завершили ремонтные работы и восстановили энергоснабжение во всех населенных пунктах. Однако через два часа свет пропал во всей республике.

В расположенном на границе с Абхазией российском Сочи до 1 января объявлено штормовое предупреждение. Власти города заявили о штатной работе инфраструктуры в снегопад.