Песков: Россия думает о мире на Украине с учетом достижения своих целей

В России согласны с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что украинская и российская стороны приблизились к урегулированию конфликта и что переговоры находятся на завершающей стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не уточнил, какой вариант мирного плана сейчас согласовывается. Господин Песков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна думать о плане «B». «Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей»,— подчеркнул он.

28 декабря во Флориде прошли переговоры президентов США и Украины по мирному урегулированию. Они обсудили подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов.

