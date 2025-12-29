Ушаков: Киеву нужно не мешкая принять решение по Донбассу

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что для прекращения боевых действий Киев должен принять «смелое, ответственное политическое решение» по Донбассу.

Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Для их окончательного прекращения требуется, прежде всего, конечно, от Киева, смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая»,— сказал господин Ушаков.

Господин Ушаков отметил, что позиции Москвы и Вашингтона по ключевому вопросу совпадают: и Россия, и США считают, что предложения Киева и европейских партнеров о временном перемирии ведут лишь к затягиванию конфликта и рискуют возобновлением боевых действий.

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде президент США Дональд Трамп призвал ускорить согласование мирного плана, предупредив, что в противном случае Россия продолжит продвижение. По его словам, нерешенными остались один-два пункта мирного плана, в числе которых вопрос территорий.