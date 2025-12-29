ФАС возбудила дело против «Дымова» по жалобе Останкинского мясокомбината

ООО «Дымовское колбасное производство» (основное юрлицо ГК «Дымов») подозревают в нарушении антимонопольного законодательства. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании.

В ФАС пожаловался Останкинский мясоперерабатывающий комбинат. Он с 1993 года производит колбасу под брендом «Останкино», а с 2001 года — под брендом «Праздничная». В 2022 году «Дымовское колбасное производство» получило право пользования вторым товарным знаком. Компания направила иски о взыскании компенсации за «нарушение исключительных прав» к индивидуальным предпринимателям, продававшим колбасу под названием «Праздничная» в 2019 и 2021 годах. Несколько компаний прекратили производство этой продукции. Однако «Дымовское колбасное производство» продолжило препятствовать использованию обозначения «Праздничная», отмечает ФАС. В ответ Останкинский мясоперерабатывающий комбинат направил претензии и иски в суды.

«Компания может получать необоснованные преимущества перед конкурентами, которые реализовывали колбасную продукцию с аналогичным названием до регистрации спорного товарного знака, а также причинить им убытки»,— уточняется в пресс-релизе ФАС.

ГК «Дымов» создана в 2001 году на базе обанкротившегося Крылатского мясокомбината в Москве. Группе принадлежит четыре животноводческих комплекса — в центре России, Краснодарском и Красноярском краях и три перерабатывающих завода — в Москве, Дмитрове и Красноярске. Как выяснил «Ъ», осенью Владимира Филипцева, занимающего должность гендиректора в ГК «Дымов», сменил Анатолий Шутка, который до этого был в компании финансовым директором.

Подробности — в материале «Ъ» «У колбасы сменился гендиректор».