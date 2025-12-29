Брижит Бардо похоронят в ее саду у моря в Сен-Тропе

Похороны французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо состоятся на территории резиденции «Ла Мадраг» в Сен-Тропе. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на знакомую госпожи Бардо, журналистку Венди Бушар.

«Будет похоронена в своем саду у моря, — сказала госпожа Бушар. — Она этого желала, и ее желание будет выполнено. Ее похоронят рядом с теми, кого она любила, — с ее животными».

Брижит Бардо купила поместье «Ла Мадраг» в конце 1950-х годов. В последующее десятилетие вилла стала местом богемных вечеринок, а после завершения актерской карьеры госпожи Бардо — местом ее уединения. В начале 1990-х она передала поместье своему благотворительному «Фонду Брижит Бардо». В саду были похоронены многочисленные питомцы зоозащитницы. Franceinfo отмечает, что человеческие захоронения на частной территории во Франции возможны только в исключительных случаях. Требуется получить разрешение от местных властей.

В 2014 году в интервью «Ъ» Брижит Бардо рассказала, что несмотря на неприязнь к современному Сен-Тропе, не покинет «свой дом, свои воспоминания, могилу родителей и могилы питомцев». «Я уже попросила, чтобы меня похоронили в моем саду среди моих зверюшек», — отмечала актриса.

В октябре издание Nice-Matin сообщало, что в течение трех недель артистка находилась в частной клинике в Тулоне, где перенесла операцию из-за тяжелого заболевания, характер которого не раскрывается. В воскресенье фонд Бардо по защите животных сообщил о ее смерти на 92-м году жизни.

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Мировую известность ей принесла роль в фильме «И бог создал женщину» (1956) Роже Вадима. За почти 20 лет карьеры актриса сыграла около 50 киноролей, исполнила свыше 70 песен и стала одним из символов французского кино ХХ века.