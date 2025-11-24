Nice-Matin: Брижит Бардо госпитализировали в Тулоне

Французская актриса Брижит Бардо находится в больнице в городе Тулоне на юге Франции. Об этом написала местная газета Nice-Matin. По ее данным, актриса уже десять дней находится в частной больнице Сен-Жан в Тулоне.

Фото: Remy de la Mauviniere / AP Брижит Бардо

В октябре французские СМИ написали, что 91-летняя Брижит Бардо испытывает серьезные проблемы со здоровьем и перенесла «хирургическое вмешательство в связи с серьезным заболеванием». Тогда она несколько недель провела в больнице Сен-Жан, после чего вернулась в свой дом в Сен-Тропе. Однако, по данным Nice-Matin, в ноябре ее состояние снова ухудшилось и ей снова пришлось лечь в больницу.

В апреле госпожа Бардо также была срочно госпитализирована из-за тяжелой дыхательной недостаточности. Она оказалась в отделении интенсивной терапии, но тогда актриса отказалась от операции.

Яна Рождественская