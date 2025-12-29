На трассе Ростов–Ставрополь погиб в аварии водитель «Нивы»

Водитель «Нивы» погиб утром 29 декабря в Труновском округе Ставропольского края. Столкновение трех автомобилей произошло в 8:00 на 264-м километре трассы «Ростов-на-Дону – Ставрополь» от М4 «Дон», сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Местный житель 1949 года рождения управлял «Нивой». Он получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель минивэна Volkswagen 1956 года рождения выжил, но врачи доставили его в Труновскую больницу с травмами.

Грузовик Mercedes участвовал в столкновении, но его водитель не пострадал. Полицейские установили, что водитель Volkswagen привлекался к ответственности около 20 раз.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа работают на месте. Они устанавливают точные причины аварии. Предварительно речь идет о встречном столкновении из-за нарушения разметки или скорости. Трасса «Ростов–Ставрополь» часто становится местом подобных инцидентов.

В 2025 году Ставропольский край зафиксировал рост смертельных ДТП на 12% по сравнению с прошлым годом. Госавтоинспекция края сообщает о 156 погибших в авариях за 11 месяцев. Труновский округ входит в зону риска из-за интенсивного трафика и близости к М4 «Дон».

Аналогичное происшествие случилось 18 ноября на 15-м километре той же трассы. Водитель ВАЗ-21074 выехал на «встречку» для обгона и врезался в Dongfeng. Он погиб на месте, пострадали трое пассажиров.

Полицейские проверяют все автомобили на наличие алкоголя и технических неисправностей. Водитель «Нивы» был пенсионером 76 лет. Трасса протяженностью 270 км соединяет Ростовскую область с Ставропольем и несет груз 15 тысяч машин в сутки.

Станислав Маслаков