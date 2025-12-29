Власти Сочи заявили о штатной работе инфраструктуры в снегопад

В Сочи до 1 января объявлено штормовое предупреждение. Несмотря на продолжающийся снегопад, вся инфраструктура в городе работает в штатном режиме, и «ситуация под полным контролем», заявил мэр Андрей Прошунин.

Ночью на побережье Сочи шел дождь со снегом, в горных селах были снегопады, а в Краснополянском округе — метель, рассказал мэр. Из-за налипания мокрого снега упали около 20 деревьев. В горной зоне Лазаревского района выявили локальные нарушения на линиях электропередачи, потребителей перевели на резервные схемы.

По всему городу было задействовано более 330 единиц техники и 530 дорожных рабочих, использовано около 930 тонн противогололедных материалов. Только в горах работают более 120 единиц техники и 125 человек, с утра также вручную очищают тротуары, добавил господин Прошунин. «Отмечается затрудненное движение общественного транспорта на некоторых маршрутах в горных селах. Все силы брошены на расчистку дорог... Аэропорт работает в штатном режиме по фактической погоде»,— написал мэр в Telegram.

С утра восемь авиарейсов в Сочи были перенаправлены на запасные аэродромы, позднее семь из них вылетели в город. К вечеру в городе прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 5 градусов и шторм на море до 6 баллов, в горной местности выше 500 м сохраняется лавиноопасность.