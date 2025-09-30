Белоусов подписал приказ об осеннем призыве

Министр обороны Андрей Белоусов подписал указ об осеннем призыве и увольнении отслуживших срочников, сообщила пресс-служба Минобороны. Ранее указ подписал президент Владимир Путин.

В период с 1 октября по 31 декабря планируется призвать 135 тыс. человек. Особенностью призыва станет продление решения о годности срочника. Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, его направят в армию в период проведения следующей призывной кампании.

Генштаб ВС России также сообщил, что во время осеннего призыва в Москве, республике Марий Эл, а также Рязанской и Сахалинской областях будут рассылать только электронные повестки.