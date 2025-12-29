Продажи отелей в России на новогодние праздники выросли на 7,1%

Число гостиничных бронирований в России на новогодние праздники выросло на 7,1% год к году, подсчитали для «Ъ» в сервисе по управлению гостиничными продажами Travelline.

В «Островке», анализируя продажи с 26 декабря по 11 января, отметили рост спроса на 10% год к году. Интерес к зарубежным поездкам вырос сильнее — на 35% год к году.

Средняя стоимость проданной ночи в российских отелях на праздники выросла на 4,8% год к году, до 13,19 тыс. руб. Лидером по росту средней стоимости стала Ленинградская область — 15,7% до 26,7 тыс. руб.

В Москве показатель снизился на 0,9%, до 11,5 тыс. руб. за ночь. В Краснодарском крае стоимость ночи составила 15,6 тыс. руб., рост — 3,2%. В Крыму средняя стоимость выросла на 11,9% до 13,8 тыс. руб., а число бронирований превысило прошлогодний уровень на 30%.

