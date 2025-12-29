На первом энергоблоке Курской АЭС-2 начались пусковые операции

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о начале пусковых операций на первом энергоблоке строящейся Курской АЭС-2. Он рассказал об этом в поздравлении работников корпорации с наступающим Новым годом.

«Героический труд проделан нашими товарищами в Курской области, где начались пусковые операции на новом энергоблоке»,— сказал господин Лихачев, видеообращение которого опубликовано в Telegram.

Энергоблоки №3 и №4 Курской АЭС-2 работают в штатном режиме. В сентябре был досрочно завершен ремонт четвертого энергоблока. Энергоблоки №1 и №2 эксплуатируют без выработки электричества в связи с истечением срока работы. В декабре генеральный конструктор ПАО «Силовые машины» Александр Ивановский говорил, что на Курской АЭС до конца года запустят тихоходную турбину.