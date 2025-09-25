Досрочно завершен ремонт четвертого энергоблока Курской АЭС

Энергоблок №4 Курской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома») возобновил выработку электроэнергии на номинальной мощности по завершении планового ремонта. Об этом сообщили в «Росэнергоатоме».

Завершить работы удалось на восемь дней раньше запланированного срока. В них были задействованы более 2 тыс. специалистов станции и подрядных организаций. По итогам ремонта были модернизированы ключевые элементы реакторной установки, в том числе заменены 145 технологических каналов и проверены 48 тыс. сварных соединений. Дополнительная выработка экологически чистой электроэнергии составит 122 млн кВтч.

Энергоблоки №3 и №4 работают в штатном режиме. В то же время энергоблоки №1 и №2 эксплуатируются без выработки электроэнергии в связи с истечением срока работы. Параллельно продолжается строительство новых энергоблоков станции замещения — Курской АЭС-2.

Сегодня стало известно, что «Россети» ищут подрядчика для разработки проекта строительства ЛЭП от Курской АЭС до Москвы за 2,5 млрд руб.

Кабира Гасанова