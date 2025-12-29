На Ставрополье компании оштрафовали за загрязнение реки Кума

В Ставропольском крае природоохранная прокуратура оштрафовала руководителей четырех организаций на общую сумму в 200 тыс. руб. за загрязнение реки Кума. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Проверка показала, что компании использовали реку для сброса сточных вод и превысили предельные нормативы и концентрации загрязняющих веществ. По постановлениям надзорного ведомства руководители предприятий привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Константин Соловьев