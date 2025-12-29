В Ярославле увеличили предельный тариф на проезд в автобусе

Предельный тариф на проезд в автобусе в Ярославле с 1 января 2026 года установлен в размере 53,73 руб. за разовую поездку. Приказ об этом опубликовало министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области

Сейчас в Ярославле стоимость проезда в автобусе составляет 38 руб. С 1 января цена поездки может вырасти, но не выше предельного тарифа. Об изменении стоимости проезда в правительстве региона пока не сообщали, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта на вопрос «Ъ-Ярославль» оперативно не ответили.

Одновременно увеличен и предельный тариф на проезд в троллейбусе в Рыбинске. Он составил 40,24 руб. за одну поездку. Как ранее сообщал «РыбинскЭлектроТрранс», с 1 января проезд в троллейбусах Рыбинска будет стоить 40 руб.

Антон Голицын