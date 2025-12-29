Воронежский губернатор раскритиковал выдачу разрешений на строительство в Ямном

Глава Воронежской области Александр Гусев в ходе прямой линии заявил, что «прежняя администрация» Яменского сельского поселения Рамонского района допустила ряд градостроительных ошибок. По словам губернатора, чиновники выдавали разрешения на строительство «направо и налево… зачастую аффилированным компаниям».

Александр Гусев допустил возможность передачи полномочий по выдаче разрешений на строительство в Ямном на уровень региона

Фото: Правительство Воронежской области Александр Гусев допустил возможность передачи полномочий по выдаче разрешений на строительство в Ямном на уровень региона

Фото: Правительство Воронежской области

«Они там понастроили то, что есть. С высочайшей плотностью, с необеспеченными инфраструктурой жилыми комплексами»,— считает губернатор.

Господин Гусев добавил, что у администрации поселения забрали полномочия по выдаче разрешений на строительство. Их уже передали на уровень района, но, если понадобится, могут отдать областным властям.

В апреле прошлого года пост главы Яменского сельского поселения покинул Станислав Стародубцев. В мае стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). В конце ноября сельское поселение возглавил Евгений Никишкин, экс-руководитель ООО «Яменская коммунальная компания», которым владеют местная администрация (24%) и топ-менеджер воронежской ГК «Вит-строй» Олег Заложных (76%).

В середине декабря Курская областная дума поддержала передачу полномочий по выдаче разрешений на строительство в Курске с муниципального уровня на региональный. Губернатор Александр Хинштейн обосновал это тем, что в период смены мэров в областном центре была одобрена точечная застройка, противником которой он является.

Алина Морозова