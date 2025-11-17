Областная власть хочет забрать у мэрии Курска право разрешать строительство

Полномочия по выдаче разрешений на строительство с начала 2026 года могут быть переданы от городской администрации Курска на уровень областной власти, сообщил на заседании регионального правительства заместитель губернатора Артем Демидов. С такой инициативой выступил глава области Александр Хинштейн.

На заседании глава региона сообщил, что после отставки с поста мэра Игоря Куцака и до того, как должность занял Евгений Маслов, было выдано разрешение на точечную застройку в проезде Сергеева рядом со школой № 54.

«Ситуация возмутительная. Один мэр ушел, другой не пришел — в результате выдали разрешение на точечную застройку при том, что я категорический противник точечной застройки. Любое новое здание должно появляться только там, где оно обеспечено всей необходимой социальной инфраструктурой. Для меня удивительно, что во всей Курской области полномочия по выдаче разрешений на строительство закреплены за регионом, а в областном центре — нет. Разрешение на строительство в Щиграх выдает регион, в Касторном — регион, а в Курске — Курск. Я знаю практику, когда полномочия по выдаче разрешений в областном центре забирают субъекты, и это объяснимо: любой региональный центр — это место сосредоточения коррупционных устремлений, там самый большой объем строительства. Вот сейчас с кого спросить за то, что было выдано разрешение на строительство? Этот процесс не должен быть пущен на самотек»,— высказался губернатор и предложил обсудить вопрос с жителями, «чтобы не возникло ощущение, будто у города что-то забирают».

«Я вижу, что у города возражения против перераспределения этих полномочий нет. Да, Евгений Николаевич?»— обратился господин Хинштейн к господину Маслову

«Да»,— кивнул тот.

Юрий Голубь