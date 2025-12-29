Путин снизил возраст принесения присяги до 14 лет

Президент Владимир Путин подписал закон, снижающий возраст принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Изменения вносят в закон «О гражданстве Российской Федерации». Решение о приеме в гражданство будет недействительным, если человек отказался приносить присягу или не пришел для ее принесения в течение года со дня принятия решения о предоставлении гражданства. В случае смерти решение о приеме в гражданство будет недействительным.

Проект поправок внесла группа депутатов в ноябре 2024 года. В феврале 2025-го его одобрили в первом чтении, второе и третье он прошел 10 декабря.