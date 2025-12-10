Госдума приняла закон о даче присяги с 14 лет

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает давать присягу при вступлении в гражданство с 14 лет вместо 18-ти.

Поправки к закону «О гражданстве РФ» предложила группа депутатов, среди которых Виктор Водолацкий (ЕР) и Леонид Калашников (КПРФ). Документ был внесен в ноябре 2024 года, а в феврале его одобрили в первом чтении.

Авторы инициативы считают, что понижение возрастного порога повысит «патриотический дух» вступивших в гражданство и они будут «осознанно брать обязательства» соблюдать российские законы. Кроме того, с 14 лет наступает ответственность за некоторые преступления, отмечают депутаты.

Текст присяги гражданина России был утвержден в июле 2017 года: «Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободы и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

В пояснительной записке авторы проекта также указывали на случаи отказа от принесения присяги. В связи с этим в законе предлагалось прописать, что при отказе от присяги гражданство будет считаться недействительным со дня его принятия. В действующей редакции закона у принимающего гражданство есть год на принесение присяги, в случае невыполнения требования лицо теряет гражданство.

Полина Мотызлевская