Природоохранным прокурором Ярославской области стал Алексей Лебедев

Советник юстиции Алексей Лебедев назначен на должность Ярославского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Соответствующий приказ Генпрокурор подписал 23 декабря.

Алексей Лебедев окончил Демидовский университет. В 2011 году поступил на службу в природоохранную прокуратуру: занимал должности помощника и старшего помощника. В период с 2016 по 2025 год служил в прокуратуре Ярославской области, в том числе был старшим помощником прокурора Ярославля.

Тем же приказом Андрей Калугин, занимавший пост Ярославского межрайонного природоохранного прокурора, назначен на аналогичную должность в Рязанской области.

Алла Чижова