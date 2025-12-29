Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Природоохранным прокурором Ярославской области стал Алексей Лебедев

Советник юстиции Алексей Лебедев назначен на должность Ярославского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Соответствующий приказ Генпрокурор подписал 23 декабря.

Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Алексей Лебедев окончил Демидовский университет. В 2011 году поступил на службу в природоохранную прокуратуру: занимал должности помощника и старшего помощника. В период с 2016 по 2025 год служил в прокуратуре Ярославской области, в том числе был старшим помощником прокурора Ярославля.

Тем же приказом Андрей Калугин, занимавший пост Ярославского межрайонного природоохранного прокурора, назначен на аналогичную должность в Рязанской области.

Алла Чижова

