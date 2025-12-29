Матвей Котков забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории МХК «Локо»

Нападающий МХК «Локо» Матвей Котков в овертайме встречи с «Мамонтами Югры» из Ханты-Мансийска забросил шайбу на восьмой секунде овертайма. Эта шайба стала самой ранней в овертаймах в регулярных чемпионатах у ярославской команды, сообщается в соцсетях «Локо».

Основное время матча, прошедшего 26 декабря в Ханты-Мансийске, завершилось со счетом 2:2. Игра перешла в овертайм, но тот стремительно закончился — всего за 8 секунд. Сразу после вбрасывания шайбу получил Матвей Котков, он беспрепятственно убежал один в ноль и забил решающий гол.

Предыдущий самый быстрый гол «Локо» забил Тимур Ахунов в ноябре 2022 года в матче против «Алмаза». Исход матча нападающий решил спустя 14 секунд после начала овертайма.

Алла Чижова